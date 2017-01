Tesla hizó "volar" sus autos y rompieron un récord Guinness

Tesla, la firma americana dedicada a la fabricación de vehículos eléctricos, festejó su gran crecimiento en ventas en China con un desfile de sus autos más vendidos en ese país. Reunieron a dueños de 145 Model S y cerca de 100 dueños de Model X para establecer un nuevo récord mundial con la exhibición más multitudinaria del mundo.

Aprovechando el momento, los vehículso Model X han batido sus alas para echar a "volar". Una de las caracteristicas que destaca al modelo son sus puertas traseras son "alas de halcón", puertas que se articulan suavemente hacia arriba.



Un periodista del portal especializado Electrek compatió el vuelo a través de su cuenta de twitter.

A bunch of Tesla Model Xs in training flapping their wings. Closest thing we have to flying cars right now https://t.co/NDgQWAPRkY pic.twitter.com/K8v4DKGISv